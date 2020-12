Barcellona-Juventus, Paratici: “Suarez? Non dico altro”

Nel pregara di Barcellona-Juventus, parla il ds bianconero Fabio Paratici: le sue parole sul caso Suarez e sul match

Gara importante per la Juventus a casa del Barcellona, per chiudere il girone di Champions League. Nel prepartita ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ Fabio Paratici, ds bianconero.

Sul caso Suarez: “Ho già risposto e non intendo aggiungere altro, il club ha fatto un comunicato ufficiale”. Sulla gara: “Peccato non ci sia il pubblico. Tra Messi e Ronaldo non so scegliere, dico Ronaldo perché lo conosciamo meglio e gioca con noi”.