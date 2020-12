Barcellona-Juventus, nervosismo dalla panchina bianconera: la ricostruzione

Attimi di confusione sulla panchina bianconera dopo il rigore fischiato a Lenglet

Clamoroso mani in area di Lenglet in Barcellona-Juventus: rigore fischiato dopo il controllo al VAR, ma niente secondo giallo per il difensore. Si scatena la panchina bianconera, con alcuni giocatori che iniziano a prendersela con Koeman, furioso per il fallo fischiato: il tecnico blaugrana viene irriso e invitato a stare seduto in panchina, vista la presenza del VAR che ha convinto l’arbitro a ravvisare il fallo da rigore. Attimi di confusione che hanno preceduto poi la rete di Ronaldo dal dischetto per il 3-0.