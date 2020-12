Barcellona-Juventus, Bonucci: “È un’impresa. Ronaldo cecchino infallibile”

Vittoria e primo posto in classifica nel girone per la Juventus che annulla il Barcellona

Dopo la vittoria per 3-0 sul Barcellona al Camp Nou la Juventus festeggia il primo posto nel girone di Champions League. Ai microfoni di ‘SkySport’ commenta la prestazione della squadra bianconera Leonardo Bonucci: “Venire a Barcellona, non subire gol e farne tre è un’impresa. Merito di un grande gruppo che sta crescendo. Dovevamo mettere il cuore, quei valori messi nel secondo tempo ed è andata così: abbiamo portato a casa il primo posto che è importante per noi stessi, per questo gruppo, per coltivare dentro di noi la consapevolezza e l’autostima che giocando così possiamo fare grandi cose”.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, Barcellona-Juventus 0-3: doppio Ronaldo, impresa bianconera e primo posto

Barcellona che non perdeva in casa dal 2013: “Come avevamo già detto ieri, la voglia nostra era tanta: volevamo fare bene e di fare questa impresa, al di là della notizia storica. Eravamo già venuti qui portando a casa lo 0-0 dopo il 3-0 dell’andata, ma questo risultato è ancora più bello. Quando scendi in campo con questa voglia di sacrificarti e poi hai un giocatore come Ronaldo, che è un cecchino infallibile, sapevamo di fare una grande partita. Adesso recuperiamo e pensiamo alla partita di Genova di domenica, perché in campionato servono prestazioni come questa.

LEGGI ANCHE >>> Pagelle e tabellino di Barcellona-Juventus:Ronaldo batte Messi

Prestazioni da ripetere contro tutte le squadre: “Vero, lo abbiamo dimostrato nel derby. Giocare così ti porta vittorie, niente è per caso. Si sono visti grandi valori, sapevamo di averli e l’ulteriore step è metterli in ogni partita”.