CMIT TV – Sorteggio Mondiali 2020, vedi la DIRETTA

La diretta di CMIT TV del sorteggio Mondiali 2020: scopriamo insieme le avversarie dell’Italia di Roberto Mancini

Scopriamo in diretta le avversarie dell’Italia per i Mondiali 2020 in Qatar: su CM.IT il sorteggio dei gironi di qualificazione con gli azzurri testa di serie. Conduce Marco Giordano, con lui i nostri Alessio Lento, Maurizio Russo, Andrea Gariboldi e Mirko Calemme. Ospiti Stefano Salandin, Massimiliano Mirabelli, Giorgio Sigon, Luca Bianchin e Ivan Reggiani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

