E’ il Milan la squadra favorita a vincere lo scudetto. I nostri utenti hanno votato per i rossoneri. Secondo posto per l’Inter di Conte

Continua il momento magico del Milan. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato i tre punti ieri sera, battendo la Sampdoria. I rossoneri hanno così mantenuto le cinque lunghezze di vantaggio sull’Inter che occupa il secondo posto. Alle spalle dei nerazzurri, tengono il passo Napoli e Juventus, appaiate a 20 punti.

Sembra delinearsi dunque una lotta scudetto tra queste quattro squadre. Una lotta scudetto, che secondo gli utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio di Calciomercato.it, vede gli uomini di Stefano Pioli favoriti. I rossoneri hanno raccolto il 41,4% delle preferenze, precedendo i cugini (35,6%), i bianconeri (18,4%) e gli azzurri (4,6%).

Il #Milan vince ancora e resta in fuga, ma le inseguitrici non mollano. Tra le prime quattro al momento in classifica in #SerieA, chi è la favorita per lo scudetto?

— calciomercato.it (@calciomercatoit) December 7, 2020