L’amministratore delegato della Roma: “Pellegrini è un patrimonio della Roma. Orgogliosi di lui”

Sta facendo discutere in casa Roma il duro sfogo di Lorenzo Pellegrini dopo la partita pareggiata con polemiche contro il Sassuolo. Sulla vicenda si è espresso l’amministratore delegato del club giallorosso, Guido Fienga, che ha dichiarato all’ANSA: “Come società siamo vicini a Pellegrini. Non solo come calciatore, ma anche come uomo: non è da tutti commettere uno sbaglio e ammetterlo subito, scusandosi poi con coloro che potessero essersi sentiti offesi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

“Pellegrini si è scusato – ha proseguito il dirigente della Roma – a differenza dei tanti che negli ultimi tempi hanno usato delle parole vergognose nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia. Lorenzo è un patrimonio della Roma e ne siamo orgogliosi“.