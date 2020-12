Toccato duramente da Obiang durante Roma-Sassuolo, Lorenzo Pellegrini ha un forte dolore alla caviglia

L’arbitraggio di Maresca in Roma-Sassuolo continua a far discutere molto e tra gli episodi maggiormente incriminati c’è la possibile mancata espulsione di Obiang, protagonista di una brutta entrata su Lorenzo Pellegrini, costretto a chiedere la sostituzione dopo alcuni minuti. Colpito duramente, il centrocampista giallorosso ha ancora una caviglia molto gonfia e ha svolto dei primi controlli a Trigoria. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Al momento non sono programmati ulteriori controlli, ma una decisione definitiva in tal senso verrà presa in base all’evoluzione del trauma nei prossimi giorni.

