Real Madrid, quattro recuperi per Zidane in Champions

Real Madrid, buone notizie per Zidane in vista dello ‘spareggio’ in Champions con il Borussia Monchengladbach: tornano in quattro in squadra

Il Real Madrid in settimana si gioca molto della sua stagione, con la gara con il Borussia Monchengladbach decisiva per il passaggio del turno in Champions e probabilmente per il futuro di Zidane. Ottime notizie per il tecnico francese, che avrà a disposizione di nuovo quattro elementi, fuori di recente per infortuni e problematiche varie. Ritorna innanzitutto il capitano Sergio Ramos dopo il problema muscolare di novembre accusato in nazionale e risparmiato nelle ultime gare. Di nuovo disponibili anche Carvajal, Odriozola e Jovic, rientrato dopo l’assenza per Covid.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Real Madrid, esonero Zidane | Fiducia a tempo: ecco la data decisiva!

Calciomercato Juventus, l’assist per Sergio Ramos | “Lascerà il Real Madrid”