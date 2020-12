Conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Brugge, ultima gara del girone di Champions League

Conferenza stampa per Simone Inzaghi che parla alla vigilia di Lazio-Brugge. Il tecnico biancoceleste parla della sfida dell’Olimpico come di una finale: “In questi anni abbiamo gestito bene le pressioni e domani abbiamo l’occasione di tornare agli ottavi di finale di Champions League dopo 20 anni”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Sulla formazione, non si sbilancia per Correa ma anticipa due assenze: “Oggi faremo l’allenamento e vedrò come risponderanno i ragazzi, sicuramente non ci saranno Lulic e Muriqi“.

L’allenatore continua: “Sappiamo che partita dobbiamo fare, la squadra dovrà arrivarci con la mente libera e la consapevolezza di essere una squadra forte. In Champions siamo andati oltre le aspettative ma ci credevo perché so la qualità di questo gruppo”.

Lazio-Brugge, Inzaghi: “Sempre andati oltre l’emergenza”

Alla Lazio manca un punto per passare il turno e Inzaghi commenta il cammino fin qui fatto: “Non va dimenticato quanto fatto in questi 4 anni e mezzo. Abbiamo vinto trofei, raggiunto la Champions: la vittoria di domani significherebbe mettere un’altra medaglia nella nostra bacheca. Abbiamo le possibilità di passare il turno. Finora l’unione e la compattezza della squadra mi sono piaciute molto, siamo sempre andati oltre l’emergenza”.