Non solo Vidal: problema alla caviglia per Barella in casa Inter. Centrocampista in forte dubbio per lo Shakhtar

Arriva un’altra pessima notizia per Antonio Conte in vista della decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Oltre a Vidal, infatti, anche Barella è in forte dubbio: come riportato da ‘7 Gold’, il centrocampista nerazzurro è alle prese con un problema alla caviglia e a rischio per la partita di mercoledì.