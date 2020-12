Alla vigilia della partita tra la Lazio e il Bruges, la squadra belga ha effettuato la rifinitura allo stadio Olimpico di Roma

Vigilia di Champions allo stadio Olimpico di Roma. Il Bruges, arrivato in giornata nella Capitale, si allena nell’impianto dove giocherà domani sera contro la Lazio. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno: basterà non perdere per qualificarsi agli ottavi. Il tecnico dei belgi Clement, invece, spera nell’impresa e recupera tutti gli effettivi: «Roma è il posto giusto per fare la storia», il suo augurio in conferenza.

Valerio Cassetta