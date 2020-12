Prima del calcio d’inizio di Fiorentina-Genoa ha parlato l’amministratore delegato dei rossoblù, Alessandro Zarbano che si è soffermato su Maran

Partita importante questa sera per il Genoa di Rolando Maran che affronta la Fiorentina dell’ex Prandelli nel Monday night della decima giornata di Serie A. Sfida delicata soprattutto per la posizione di classifica dei liguri che vanno a caccia di punti salvezza in un momento delicato anche per il proprio allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Proprio della posizione del tecnico ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio l’amministratore delegato del Genoa, Alessandro Zarbano, che a ‘Sky Sport’ ha ammesso: “Maran l’ho visto combattivo, penso che senta la fiducia della società perché ce l’ha. In questo momento ha bisogno della vicinanza di tutti noi e gliela stiamo dando. Crediamo in Maran”.