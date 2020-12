DIRETTA Serie A, Fiorentina-Genoa | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Prandelli e Maran in tempo reale

La Fiorentina ospita il Genoa nel monday night che chiude la decima giornata del campionato di Serie A in uno scontro diretto in chiave salvezza molto delicato. Da un lato i viola di Prandelli, quart’ultimi, vogliono centrare una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altro i rossoblu del pericolante Maran, penultimi, vanno a caccia di un successo che vorrebbe dire aggancio in classifica proprio sui toscani. Calciomercato.it vi offre il posticipo del ‘Franchi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani; Masiello, Lerager, Radovanovic, Sturaro, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. All. Maran

CLASSIFICA: Milan punti 26, Inter 21, Juventus 20, Napoli 20, Sassuolo 19, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta* 14, Bologna 12, Cagliari 12, Sampdoria 11, Benevento 11, Spezia 10, Udinese* 10, Parma 10, Fiorentina* 8, Torino6, Genoa* 5, Crotone 2.

*Una partita in meno