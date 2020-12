Coronavirus, bollettino 7 dicembre: 13720 contagi, 528 decessi

Il bollettino sul coronavirus del 7 dicembre: i numeri su contagi, guariti e decessi nelle ultime ventiquattro ore

Il bollettino sul coronavirus del 7 dicembre racconta di 13.720 nuovi positivi a fronte di 111.217 tamponi effettuati: la percentuale di positivi per tamponi è del 12,3% in aumento rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore i decessi sono stati 528, con il totale che sale quindi a 60.606.

Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, si è registrato un calo di 72 unità rispetto a ieri con un totale di 3.382 persone in rianimazioni. I ricoveri ordinari sono, invece, aumentati di 133 unità: in totale sono 30.524. I guariti sono stati 19.638: con questi numeri il totale degli attualmente positivi diminuisce di 6.487 unità e raggiunge quota 748.819 con 714.913 sono in isolamento domiciliare, 6.393 meno di ieri.

Dal punto di vista regionale, il Veneto è la Regione con più casi 2.550), seguita da Emilia Romagna (1891) e Lombardia (1562).