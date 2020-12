Calciomercato Torino, Giampaolo e Belotti | Cairo esce allo scoperto

Tra Giampaolo e Belotti, ecco le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo a due giorni dal derby perso con la Juventus

A ‘RadioRai’ Urbano Cairo ha confermato la fiducia a Marco Giampaolo, reduce dal ko nel derby con la Juventus e in generale da una prima parte di stagione molto deludente: “Abbiamo perso a causa di due gol fotocopia che non si possono prendere – ha tuonato il presidente del Torino, come riporta ‘Gazzetta.it’ – Capisco il primo, perché un errore è sempre ammissibile, ma prendere il secondo allo stesso modo proprio no. Però non ho mai pensato all’esonero di Giampaolo, nemmeno per un minuto, perché la squadra, anche nel derby, ha dimostrato di avere un suo spessore e una precisa identità di gioco. Quindi il lavoro dell’allenatore si nota ed è stato efficace. Continua a godere della mia piena fiducia e non è una fiducia ispirata da bontà ma dai fatti”.

Cairo ha poi risposto su Belotti, confermando che in estate qualche club ha provato a ‘scipparglielo’: “Si sono fatte avanti delle squadre e confermo la mia intenzione di dire di no a qualsiasi offerta. Anzi a breve inizieremo a parlare con lui del prolungamento di contratto. Il nostro capitano incarna in pieno tutti i valori del Toro e vogliamo assolutamente tenercelo stretto e a lungo”.

