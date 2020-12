L’Inter avrebbe messo gli occhi su Rui Silva, estremo difensore, in forza al Granada, con un contratto in scadenza il prossimo giugno

Lo scorso 14 luglio Samir Handanovic ha compiuto 36 anni. Guardare ad un nuovo portiere per il futuro, in casa Inter non può che essere un dovere. I nomi accostati al club nerazzurri negli ultimi mesi sono davvero parecchi: i più interessanti sembrano essere quelli legati alla Serie A.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Nel nostro campionato si stanno mettendo in mostra diversi calciatori che potrebbero fare a caso dell’Inter. Silvestri del Verona, ad esempio, è ormai una certezza al pari di Cragno del Caglia e Musso dell’Udinese, tutti pronti a fare il salto in una grande squadra. Attenzione inoltre alla situazione legata a Meret, che continua ad alternarsi con Ospina e vorrebbe trovare continuità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Danimarca a gamba tesa su Conte: “E’ ridicolo”

Calciomercato Inter, ecco Rui Silva per Conte

L’ultima idea per la porta dell’Inter, però, arriva dalla Spagna: secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’ i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Rui Silva, classe 1994 in forza al Granada. Il portoghese avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’Inter potrebbe dunque acquistarlo a parametro zero ma attenzione alla concorrenza di Siviglia e Betis.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Allegri riabbraccia Pjanic: ancora insieme!

Calciomercato Inter, dalla Danimarca a gamba tesa su Conte: “E’ ridicolo”