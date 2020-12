Calciomercato Inter, la fiducia di Giroud: messaggio sul futuro

Olivier Giroud vive un momento d’oro con cinque gol in due partite: nel mirino dell’Inter, il francese manda un messaggio sul futuro

E’ ancora Olivier Giroud uno dei nomi nel mirino dell’Inter come vice Lukaku. Una casella ancora scoperta con Pinamonti che non può essere considerato all’altezza del belga e che a gennaio Conte spera sia occupata. Il francese del Chelsea sembra però tirarsi fuori e lo fa con gol e parole. I primi sono arrivati a grappoli nelle ultime gare: quattro in Champions League, uno in Premier League e la sensazione che Lampard possa finalmente dargli più spazio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Così viene a cadere anche una delle motivazioni che lo spingevano lontano da Londra, giocare di più per meritarsi la convocazione per gli Europei. Lampard in alcune dichiarazioni rilasciate dopo la gara vinta contro il Leeds si sofferma anche sul futuro: “Sono fiducioso, or ami sento molto bene: sono finalmente sereno e i risultati si vedono – ha raccontato l’attaccante francese -. Sono contento di poter aiutare la squadra segnando: lavoriamo sodo e il lavoro paga sempre”.