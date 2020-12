Calciomercato Genoa, Maran a rischio: la posizione di Preziosi

Calciomercato Genoa, il tecnico rossoblu’ Maran si gioca molto stasera contro la Fiorentina: ecco la possibile decisione di Preziosi

Posticipo del lunedì in campionato con la gara delicatissima tra Fiorentina e Genoa. Viola e rossoblu’ che devono vincere per venire fuori da un momento delicatissimo in classifica. Prandelli a due sconfitte su due finora in Toscana e una squadra che non segna da quattro gare, dall’altro lato quattro ko di fila in campionato per Maran. Ballardini o Nicola per la successione del tecnico del Genoa, anche se stando al ‘Secolo XIX’ per ora il presidente Preziosi avrebbe ribadito la fiducia all’allenatore e non sarebbe intenzionato all’esonero nemmeno in caso di ulteriore ko.

