Calciomercato Barcellona, futuro Messi | Koeman: “Non spreco energie”

Il futuro di Lionel Messi sbarca anche nella conferenza stampa di Koeman alla vigilia di Barcellona-Juventus

Alla vigilia di Barcellona-Juventus, gara che servirà soltanto a decidere il primo posto nel girone, in casa blaugrana tiene sempre banco il futuro di Lionel Messi. In scadenza di contratto, si parla da tempo della possibilità che l’argentino a fine stagione possa lasciare la Spagna. Psg e Manchester City le pretendenti più accreditate, per il fuoriclasse che in estate è stato accostato anche ad Inter e bianconeri. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In conferenza stampa a Koeman è stato chiesto anche del futuro di Messi, ma l’allenatore olandese non si è sbilanciato: “Con Messi voglio parlare di argomenti che riuardano il campo, come con qualsiasi altro calciatore. Devo riuscire ad ottenere il massimo da ogni calciatore, da Leo come dagli altri”.

Koeman spiega il suo punto di vista sulle voci intorno alla ‘Pulce’: “Non voglio sprecare energie per questioni che esulano dal campo. Messi è importante per noi: molte delle nostre giocate vengono dai suoi piedi”.