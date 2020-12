"Conte NON vede ERIKSEN, colpo SBAGLIATO"

#Calciomercato #Inter #Conte



Gian Luca Rossi: "Le Parole Di Conte Servono Per Caricarlo!"



Nella nostra diretta il nostro ospite Gian Luca Rossi, ci parla a ruota libera dell'Inter e di Antonio Conte. Reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Sassuolo e ora in seconda posizione in classifica. Rossi ci da il suo punto di vista sulla squadra, sui casi Eriksen e Hakimi, e sulle parole forti che il tecnico Conte ha usato contro la società. Tutte le news di calciomercato Inter insieme a noi!



🔔 Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‼️ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4