Serie A, Sampdoria-Milan 1-2: Kessie-Castillejo, Pioli non si ferma

Il Milan vince anche in casa della Sampdoria e allunga di nuovo in classifica: Kessie e Castillejo battono i blucerchiati

Vince il Milan contro la Sampdoria e allunga ancora in classifica. I rossoneri, ancora senza Ibrahimovic e privi anche di Kjaer e Bennacer, si impongono a Marassi con le reti di Kessie e Castillejo. Un gol per tempo per il 2-1 finale che fa volare la squadra di Pioli nuovamente a +5 dall’Inter, seconda in classifica. Una gara molto equilibrata che si blocca nel finale di primo tempo per un calcio di rigore: Kessie questa volta rompe la maledizione e batte Audero. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nella ripresa la Sampdoria parte meglio ma a dieci minuti dalla fine il neo-entrato Castillejo trova la strada del gol: 2-0. I blucerchiati hanno un guizzo di orgoglio e trovano subito la rete del 2-1 con Ekdal sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nei minuti finali agli uomini di Ranieri non riesce di completare la rimonta: vince il Milan e si lancia sempre di più nella corsa scudetto.

SAMPDORIA-MILAN 1-2: 45′ rig. Kessie (M), 77′ Castillejo (M), 82′ Ekdal (S)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 26 punti; Inter 21; Juventus e Napoli 20; Sassuolo 19; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta* 14; Bologna e Cagliari 12; Sampdoria e Benevento 11; Udinese*, Spezia e Parma 10; Fiorentina* 8; Torino 6; Genoa* 5; Crotone 2

* una partita da recuperare