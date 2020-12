Milan, Massara: “Parleremo con Ibra. Ha dimostrato di voler stare qui”

Massara ha parlato del futuro del calciomercato rossonero

Nel pre-partita tra Sampdoria e Milan ai microfoni di ‘SkySport’ è intervenuto Frederic Massara per commentare i temi caldi di calciomercato, a partire dal possibile riscatto anticipato di alcuni giocatori rossoneri che stanno ben figurando nella squadra di Pioli: “L’allenatore in questo momento ha una leadership importante e Ibrahimovic è davvero un esempio, tutti i giorni, nella tenacia e nella ricerca del risultato. In una squadra giovane come la nostra è fondamentale avere un elemento come lui: ha dimostrato di volere il Milan e ogni giorno fa vedere quanto trasporto ha in questa sfida. Non abbiamo ancora parlato del suo futuro, ha dimostrato di stare bene qui, ma quando sarà il momento opportuno affronteremo il discorso”.

Massara ha parlato anche degli acquisti in chiave futura: “Da una parte c’è un aspetto che è molto cambiato, perché le modalità di prestito vanno molto di moda: quando ci sono le condizioni per trasformare queste formule in acquisti definitivi, come successo con Rebic l’anno scorso, ci proviamo a discutere con le società che detengono i diritti dei calciatori. Siamo molto contenti di come stanno andando questi acquisti”.

