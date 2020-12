Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli: tante assenze pesanti

Assenze pesanti in casa rossonera, oltre a Kjaer, Leao e Ibrahimovic anche Bennacer si aggiunge agli indisponibili per Sampdoria-Milan

Brutte notizie in casa Milan in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha diramato l’elenco dei convocati in cui, oltre a Kjaer, Ibrahimovic e Leao, non figura neppure Bennacer. Per l’algerino ancora un problema muscolare, che lo costringerà ai box. Pioli proverà a recuperarlo per la sfida di domenica prossima contro il Parma.

I convocati:

PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI Colombo, Maldini, Rebić