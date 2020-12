Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Sassuolo, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/21

Roma e Sassuolo vanno al riposto sullo 0-0. Partita dai ritmi non altissimi, ma comunque divertente ed emozionante perché per due squadre che giocano a calcio e nel finale ci sono parecchi episodi. Meglio i neroverdi in ogni caso, con la prova positiva dei terzini e dei centrocampisti che fanno girare velocemente il pallone al cospetto di una difesa romanista spesso in difficoltà sui tagli. Bene Ayhan e Djuricic, nei giallorossi Dzeko lotta e cuce, non bene Ibanez. Sul finale di tempo la possibile svolta con il doppio giallo a Pedro che ferma una ripartenza del Sassuolo in maniera ingenua. Nel finale giallo Var con il gol annullato a Mkhitaryan per fallo di Dzeko su Berardi. Poi espulso anche Fonseca, che era andato a brutto muso dall’arbitro Maresca.



ROMA

Mirante 6

Ibanez 5

Cristante 5

Kumbulla 4,5

Karsdorp 5

Pellegrini 6

Villar 5

Spinazzola 5,5

Pedro 4,5

Mkhitaryan 5

Dzeko 6,5

All: Paulo Fonseca 4,5

SASSUOLO

Pegolo 6

Ahyan 6,5

Marlon 6

Ferrari 6,5

Rogerio 6

Locatelli 6

Obiang 6,5

Berardi 6

Maxime Lopez 5

Boga 5,5

Djuricic 6

All.: Roberto De Zerbi 6

Arbitro: Maresca 5

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp; Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Jesus, Fazio, Darboe, Milanese, Calafiori, Bruno Peres, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ahyan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Djuricic.

A disp.: Turati, Toljan, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Magnanelli, Oddei, Traorè, Bourabia, Haraslin, Schiappacasse, Raspadori.

All.: Roberto De Zerbi

Ammoniti: Pedro, Villar, Lopez, Mirante

Espulsi: Pedro per doppia ammonizione (gioco falloso) al 40′, Fonseca (allenatore) al 45′ per proteste

Arbitro: Maresca

Assistenti: Meli – Pagnotta

IV: Giua

VAR: Guida

AVAR: Longo