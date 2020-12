Roma-Sassuolo, caos a fine primo tempo: espulso Fonseca

Finale di primo tempo molto concitato all’Olimpico tra Roma e Sassuolo. Espulso l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca

Finale thriller di primo tempo tra Roma e Sassuolo con i giallorossi che hanno dovuto registrare l’espulsione di Pedro per doppia ammonizione prima del gol annullato a Mkhitaryan con l’ausilio del Var, che ha fatto infuriare la panchina giallorossa. Dopo il fischio finale della prima frazione Paulo Fonseca ha cercato infatti il confronto col direttore di gara che lo ha però espulso. Si chiude in anticipo quindi la partita del tecnico capitolino reo di aver protestato in modo eccessivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

