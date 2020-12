Roma, Fonseca a tutto tondo | Rivelazione su Smalling

Fonseca ha parlato del campionato di Serie A e dell’ultimo mercato della Roma: “Ho fatto un grosso sforzo per tenere Smalling”

Le incertezze estive sembrano essere state spazzate via dalle ottime prestazioni dei giallorossi in questa stagione. A parte l’ultimo tonfo contro il Napoli, la Roma è stata fra le migliori squadre della Serie A. Intervistato dalla rivista ‘The Athletic’, Paulo Fonseca ha parlato dell’ultimo mercato dei giallorossi e dei leader dello spogliatoio capitolino. “Pedro sta confermando tutto quello che pensavo di lui al Chelsea. Anche Mkhitaryan è simile, sono ragazzi intelligenti e con grandi capacità tattiche”. I due veterani, infatti, sono fra gli artefici del buon momento della Roma e hanno risposto ai dubbi estivi con grandi prestazioni.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Infine, Fonseca ha fatto una rivelazione su Smalling: “Ho fatto un grosso sforzo per tenerlo. Chris ha le caratteristiche ideali per il calcio italiano. Non è facile trovare difensori centrali veloci e aggressivi come lui”. Il centrale britannico, però, fino ad ora è stato spesso assente a causa di continui problemi fisici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, UFFICIALE: attaccante ko | Juventus a forte rischio!

DIRETTA Serie A, le gare delle 15: seguile LIVE

CMIT TV – “Lukaku NON è un CAMPIONE!”: Parla Sabatino Durante