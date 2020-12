Psg, Messi e rinnovo Mbappe: l’annuncio di Leonardo

Psg, il ds Leonardo parla del rinnovo di Mbappe e delle ultime indiscrezioni su Lionel Messi: le dichiarazioni del dirigente brasiliano

Il Psg ha ribadito ieri il primato in Ligue 1 con una vittoria preziosa sul campo del Montpellier per 3-1. Successo suggellato dal gol di Mbappe, del cui futuro e non solo ha parlato il ds Leonardo a ‘Canal +’ a margine della sfida. “C’è voglia di parlare di rinnovo da parte nostra e spero anche da parte sua – ha dichiarato – E’ il momento di avere le idee più chiare, rispetto a dieci-quindici giorni fa abbiamo fatto passi in avanti. Messi? E’ un giocatore del Barcellona, non tocchiamo i giocatori altrui. Non siamo contenti quando lo fanno coi nostri”.

