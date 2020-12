Arthur non ha reso finora secondo le aspettative, dopo il suo arrivo in estate alla Juventus nell’affare che ha portato Pjanic al Barcellona

Non sono ancora definite le gerarchie nel centrocampo della Juventus. Nel derby contro il Torino è stato Weston McKennie ha fare la voce grossa, risultando determinante con il suo ingresso in campo per ribaltare il risultato nella stracittadina dell’Allianz Stadium. Lo statunitense ex Schalke 04 ha dato la scossa, realizzando la rete dell’1-1 che ha rivitalizzato i bianconeri prima del gol del sorpasso firmato allo scadere da Bonucci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, che rimpianto per Pirlo! C’è una priorità per gennaio

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Arthur deludente: Pirlo cerca il suo faro

Pirlo nelle ultime uscite ha puntato molto inoltre su Rabiot, mentre Bentancur nonostante prova negativa di ieri ha dimostrato di essere comunque in ripresa nell’ultimo periodo. A parte il match contro il Cagliari, invece, Arthur non ha finora convinto del tutto e contro il Torino è rimasto in panchina per tutta la durata del match. I tifosi e la critica si interrogano sull’acquisto del brasiliano, finito sotto la Mole nello scambio con Pjanic e messo a bilancio a 72 milioni di euro (più altri 10 di bonus) dalla dirigenza campione d’Italia. L’ex Barcellona sta facendo fatica a carburare e ad inserirsi nella nuova realtà, mentre doveva rappresentare un alfiere del nuovo centrocampo della gestione Pirlo.

Il nazionale verdeoro rischia di trovare poco spazio nelle prossime gare e, insieme a Kulusevski, non ha reso al momento secondo le attese. Pirlo e la società bianconera puntano molto su Arthur e si augurano che il giocatore riesca al più presto a fare la differenza nello scacchiere della ‘Vecchia Signora’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CMIT – Juventus-Torino: Cuadrado uomo derby, flop Dybala e Zaza