Le parole di Sinisa Mihajlovic al termine di Inter-Bologna. Il tecnico dei rossoblu ha parlato anche della talpa in squadra

Sinisa Mihajlovic non è soddisfatto della prova del suo Bologna, uscito sconfitto da San Siro, per 3 a 1 contro l’Inter. Tante le assenze per i rossoblu, che sono stati costretti a cambiare modulo: “Non siamo stati i soliti – esordisce Mihajlovic ai microfoni di DAZN – Forse non sono stato chiaro, ma il cambio del modulo è stato fatto perché non avevo cambi in attacco. Ho provato a mettere due attaccanti vicini, forse questa idea è stata recepita male. Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla; meglio nella ripresa ma abbiamo fatto quello che potevamo visto che non avevo sostituzioni. Mi aspettavo una squadra più aggressiva ma non sono queste le partite che dobbiamo vincere”.

MODULI – “Sono solo per voi giornalisti, vi piacciono questi giochetti. Ciò che conta è l’atteggiamento, la mentalità. Senza coraggio, pUoi fare qualsiasi modulo ma le partite non le vinci”.

TALPA – “Non l’ho ancora trovata se no si sarebbe piaciuta. Sarebbe rimasta a casa, stiamo ancora indagando, siamo vicini”.

