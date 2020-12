Sampdoria-Milan chiude il programma domenicale della decima giornata di Serie A: Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Senza Kjaer e Ibrahimovic, il Milan cerca la terza vittoria consecutiva in casa della Sampdoria. Dopo il rientro contro il Celtic, Stefano Pioli torna in panchina anche in Serie A dopo aver superato il Covid e chiede ai suoi un’altra impresa per continuare a sognare lo scudetto. Senza vittorie in campionato ormai da quattro turni (due pareggi e due sconfitte), i blucerchiati sperano di dare continuità alla buona prestazione di Torino. Per riuscirci, Claudio Ranieri dovrà battere anche una tradizione sfavorevole: in cinque precedenti contro l’allenatore rossonero, il tecnico romano non ha mai vinto (tre pareggi e due sconfitte). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* e Napoli** 20; Sassuolo* 19; Roma 18*; Lazio* 17; Verona* 16; Atalanta*** 14; Bologna* e Cagliari* 12; Sampdoria e Benevento* 11; Udinese***, Spezia* e Parma* 10; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più; **un punto di penalizzazione; *** una gara da recuperare