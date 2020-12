Posticipo delle 18 della decima giornata di Serie A, Crotone-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Bloccato sul pari in casa dell’Az, il Napoli sarà ospite del Crotone per tentare di dare continuità al roboante 4-0 contro la Roma. Ancora senza Osimhen, Gattuso cambierà diversi elementi rispetto alla sfida di Europa League. Rientro importante in mediana, con Bakayoko che ha scontato la squalifica post Milan. Per i padroni di casa, centrare un’impresa contro gli azzurri potrebbe dare una scossa ad un avvio di stagione a dir poco allarmante. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Crotone-Napoli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Petriccione, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

NAPOLI (4-2-3-1); Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* 20; Sassuolo* 19; Roma 18*; Napoli** e Lazio* 17; Verona* 16; Atalanta*** 14; Bologna* e Cagliari* 12; Sampdoria e Benevento* 11; Udinese***, Spezia* e Parma* 10; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più; **un punto di penalizzazione; *** una gara da recuperare