Serie A, Crotone-Napoli 0-4: Insigne trascina ancora gli ‘albiceleste’

Il Napoli batte il Crotone in trasferta grazie alle reti di Insigne, Lozano e Demme. Ancora una buona prova per Gattuso

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli dopo il 4-0 alla Roma, che in tenuta rigorosamente albiceleste (e dedicata a Maradona) passeggia allo Scida, battendo 4-0 il Crotone in trasferta. Il tecnico azzurro ha deciso di puntare su Petagna dal primo minuto, concedendo un po’ di riposo a Dries Mertens, entrato solo nella ripresa.

L’ex SPAL si fa vedere subito con un tiro a giro dal limite dell’area, ma al 24′ fallisce un’enorme opportunità per lo 0-1, tardando troppo nel controllo davanti a Cordaz, che salva i suoi. Poco dopo, però, i partenopei sbloccano la gara con un’azione spettacolare: tunnel di Zielinski su Cuomo e apertura per Insigne, che va a segno con un bellissimo tiro a giro.

Serie A, Crotone-Napoli 0-4: Insigne, Lozano e Demme sugli scudi

Dagli uomini di Stroppa arrivano comunque segnali di vita con Vulic, che spara su Ospina ricevendo un bell’assist di Molina, ma per i calabresi le cose si complicano moltissimo in apertura di ripresa. Un duro intervento su Demme costa il rosso a Petriccione, estratto da Marinelli dopo aver visto le immagini del VAR.

Tutto facile, a quel punto, per il Napoli che raddoppia con Lozano servito (come accadeva con Callejon) da Insigne, e che cala il tris nel finale con una conclusione da fuori area dello stesso Demme. Nei minuti di recupero, va a segno anche Petagna, che riceve un pallone di Mertens (al secondo assist della sua gara) e piega le mani a Cordaz con il destro. Con la vittoria, i napoletani raggiungono il terzo posto della Juventus a quota 20 punti, che sono 21 “sul campo”, come ha rimarcato più volte Gattuso. Ruolino di marcia niente male in nove gare giocate dagli azzurri, mentre il Crotone resta mestamente in fondo alla classifica con solo 2 punti conquistati.

