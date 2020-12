Calciomercato Juventus, sogno infranto per Pirlo | Ingaggio raddoppiato

Uno dei sogni di Pirlo per il centrocampo della Juventus potrebbe essere sfumato: lo United pronto a raddoppiare l’ingaggio a Bruno Fernades

Il derby della Mole ha portato i bianconeri a specchiarsi con i propri peggiori incubi, rimanendo per quasi 80′ in svantaggio di una rete contro i granata. Negli ultimi dieci minuti, però, sono arrivate le reti di McKennie e Bonucci e la Juventus è uscita vincitrice dalla gara col Torino. Una capovolta che potrebbe anche dare la spinta giusta alla compagine di Pirlo. Anche ieri sera, però, i bianconeri hanno messo in evidenza dei problemi a centrocampo: nessuno degli interpreti dei campioni d’Italia ha nelle proprie gambe il gol. Una mancanza, questa, che potrebbe essere colmata solamente nel prossimo mercato. Uno degli obiettivi del tecnico bresciano, però, potrebbe essere già sfumato.

Calciomercato Juventus, addio Bruno Fernandes | Lo United ‘raddoppia’

Mentre tutto il mondo juventino continua a guardare cosa succede a Paul Pogba in quel di Manchester, Andrea Pirlo sembra essere rimasto colpito da Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese sta letteralmente devastando le difese della Premier League, conquistando i fan dei ‘Red Devils’ a suon di gol e assist. In 37 partita con lo United sono già 22 le reti e 14 gli assist messi a referto da Bruno Fernades. L’ex Sampdoria potrebbe essere proprio quel che manca in mezzo al campo alla Juventus: un giocatore in grado di fare male con le sue scorribande offensive. Le mire di Pirlo, però, potrebbero scontrarsi con le prossime mosse del club inglese. Secondo quanto riferito dal ‘Mirror’, il Manchester United starebbe per raddoppiare l’ingaggio a Bruno Fernandes, portando i 9 milioni annui attuali fino alla cifra monstre di 18 milioni annui. In questo caso, alla Juventus, non basterebbe nemmeno un’offerta da 80 milioni di euro per convincere gli inglesi a lasciar partire il centrocampista lusitano.

