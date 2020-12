Barcellona, Lionel Messi ha deciso: lascerà il club catalano, ecco le ultime sul futuro del fuoriclasse argentino

Lionel Messi sempre più lontano dal Barcellona. Le tensioni estive hanno lasciato il segno, l’addio del ‘nemico’ Bartomeu alla presidenza non sembra aver cambiato le cose. Anche nel caso in cui a gennaio venisse eletto come numero uno Laporta, col quale ha ottimi rapporti, la decisione ormai è presa. A giugno, la ‘Pulce’ saluterà i blaugrana, come riportato da fonti vicine al giocatore e citate dal portale iberico ‘Todofichajes’. Il Psg sta guardando alla situazione con interesse, ma in vantaggio sembra esserci sempre il Manchester City di Guardiola, che addirittura potrebbe provare a chiudere l’affare a gennaio, anche se Messi resterebbe poi in Catalogna fino alla fine della stagione.

