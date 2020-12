Il Barcellona perde Dembele per il match di Champions League contro la Juventus. Il comunicato ufficiale

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Il club blaugrana, di nuovo ko in Liga e adesso a -12 dalla vetta della classifica, perde con ogni probabilità Dembele per la sfida di Champions League contro la Juventus, che vale il primo posto nel girone.

Come comunicato dalla società catalana, l’attaccante francese ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio destro: “I test di domenica mattina, 6 dicembre, hanno dimostrato che il giocatore della prima squadra Ousmane Dembélé ha un allungamento al tendine del ginocchio. L’evoluzione dell’infortunio determinerà la sua disponibilità. Contro il Cadice, l’esterno francese, entrato dalla panchina, ha partecipato alla sua 12esima partita della stagione e aveva, fino a quel momento, segnato quattro gol”. Difficilmente, dunque, il 23enne sarà a disposizione di Koeman per la partita di martedì sera, in programma alle ore 21. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.

