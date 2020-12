L’Inter supera 3-1 il Bologna a ‘San Siro’ con una partita convincente e un risultato quasi mai in discussione: doppietta di Hakimi e Lukaku a quattro giorni dalla partita che vale una stagione

L’Inter lascia la pazzia da parte e centra tre punti fondamentali per il campionato e il morale. Contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic i nerazzurri vincono 3-1 a ‘San Siro’ grazie alla doppietta di un ritrovato Hakimi e alla rete del solito Lukaku. Gli uomini di Conte vanno in vantaggio proprio con il belga al 16′, poi l’ex Borussia e Real raddoppia al 45′. Doccia fredda per il Bologna, che non crea tanti pericoli alla porta di Handanovic ma accorcia al 67′ con Vignato approfittando dell’immobilità della difesa interista. La speranza dura poco, perché lo stesso Hakimi tre minuti dopo firma il 3-1 chiudendo nuovamente la partita.

L’Inter sale al secondo posto a quota 21 punti, per ora in solitaria aspettando il risultato di Roma-Sassuolo. E soprattutto quello del Milan, impegnato a Genova con la Samp e ora a +2. Vittoria che dà continuità ed è l’ideale per approcciarci alla partita forse più importante della stagione, mercoledì sera a ‘San Siro’ con lo Shakthar Donetsk. Sarà una vera e propria finale per l’Inter, che può sperare ancora nell’impresa di centrare gli ottavi, Real-Borussia permettendo.

CLASSIFICA: Milan punti 23, Inter* 21, Juventus* 20, Sassuolo 18, Napoli 17, Roma 17, Lazio* 17, Verona 15, Atalanta 14, Bologna* 12, Cagliari 11, Sampdoria 11, Spezia* 10, Benevento 10, Udinese 10, Parma 9, Fiorentina 8, Torino* 6, Genoa 5, Crotone 2.