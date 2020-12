PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA: i voti della prima frazione

Pagelle e tabellino del primo tempo dell’anticipo serale tra Inter e Bologna valido per la decima giornata di Serie A

PAGELLE TABELLINO INTER BOLOGNA PRIMO TEMPO / Prima frazione di gioco tra Inter e Bologna dove, come prevedile, sono i padroni di casa a fare la partita, mentre gli ospiti provano a sfruttare gli spazi in contropiede. Dopo un quarto d’ora di gioco sono i nerazzurri a passare in vantaggio grazie allo strapotere fisico di Lukaku che in area controlla il cross di Perisic e fa 1-0. Squadra di Mihajlovic che prova a reagire senza essere particolarmente pericolosa ed i nerazzurri raddoppiano allo scadere del primo tempo con un grande assist di Brozovic per il gol di Hakimi. Prima frazione che termina 2-0.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6

De Vrij 6

Bastoni 6

Hakimi 6.5

Vidal 6

Brozovic 6.5

Gagliardini 5.5

Perisic 6.5

Sanchez 6

Lukaku 7

All. Conte 7

BOLOGNA

Skorupski 6.5

Medel 5.5

Danilo 5

Tomiyasu 5

De Silvestri 5.5

Schouten 6

Svanberg 5.5

Hickey 6

Soriano 5.5

Barrow 5

Palacio 5.5

All. Mihajlovic 5

Arbitro: Valeri 5.5

TABELLINO

INTER-BOLOGNA 2-0 (risultato parziale)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Stankovic, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Eriksen, Sensi, Young, Barella, L.Martinez. All. Conte

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio. A disposizione: Da Costa, Paz, Calabresi, Khailoti, Mbaye, Vignato, Baldursson, Michael, Dominguez, Sansone, Rabbi, Vergani. All. Mihajlovic

Arbitro: Paolo Valeri (sezione Roma2)

Var: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 16′ Lukaku, 44′ Hakimi