Torino ko nel derby dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Le parole in conferenza stampa di Marco Giampaolo

Torino beffato nel finale da Bonucci. La Juventus ribalta il Toro, al quale non basta l’iniziale vantaggio firmato da Nkoulou. Marco Giampaolo commenta il ko nel derby in conferenza stampa: “Dobbiamo essere forti, non dobbiamo abbatterci e avere fiducia nel nostro lavoro. Stasera l’abbiamo persa per un paio di dettagli decisivi. E’ una rimonta diversa, quelle precedenti erano legate più ad un fattore emotivo”.

Giampaolo risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Rimpianti e l’occasione di Zaza? E’ vero, avevamo la possibilità di raddoppiare e portarci sul 2-0 con Zaza. Nell’ultima parte di gara potevamo a mio avviso difendere meglio, gestendo il pallone tra i piedi e non subire così la pressione della Juventus”.