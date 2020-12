Juventus-Torino, i convocati di Pirlo: ritorno essenziale per i bianconeri

Juventus-Torino è in programma questo pomeriggio per le ore 18.00 in Serie A. Ecco i convocati di Andrea Pirlo in vista del derby

Oggi pomeriggio andrà in scena la partita dei bianconeri contro il Torino. Gli uomini di Andrea Pirlo non possono permettersi errori dopo il pareggio contro il Benevento e vogliono portare a casa i tre punti nel sentito derby. L’allenatore ha appena comunicato i convocati in vista della partita di oggi. Torna in lista Cristiano Ronaldo dopo il riposo nell’ultimo turno. Di seguito la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel;

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> eCMIT | Juventus-Torino simulata su FIFA 21: Ronaldo straordinario