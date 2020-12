Juventus, record Pirlo: nessuno come lui!

Con il successo contro il Torino, il quinto in dieci partite, Andrea Pirlo ha raggiunto un particolare primato. Nessuno come lui

L’avvio di stagione di Andrea Pirlo non è proprio esaltante. Dopo dieci partite di Serie A i punti in classifica sono solo 20, frutto di cinque vittorie e cinque pareggi. Oggi, contro il Torino, è arrivato un successo in rimonta, che porta la Juventus a tre punti dalla vetta occupata dal Milan.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Pirlo ha conquistato dunque i tre punti ma i tifosi non lo hanno risparmiato dalle critiche. Il bel gioco non si vede ma nel frattempo l’ex centrocampista si gode un primato. “Pirlo – come riporta Opta – è diventato il primo allenatore alla sua prima esperienza in un massimo campionato a rimanere imbattuto nelle prime 10 gare in assoluto di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (è incluso il 3-0 a tavolino contro il Napoli)”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Pirlo: “Di una cosa non sono contento, non ce la possiamo permettere”

Calciomercato Juventus e Inter, Di Maria in scadenza | Bianconeri in agguato