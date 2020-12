Calciomercato.it vi offre il match del ‘Giuseppe Meazza’ tra le squadre di Conte e Mihajlovic in tempo reale

Testa al campionato senza pensare alla Champions. L’Inter e il Bologna si affrontano in una gara valida per la decima giornata di Serie A, in una gara che potrebbe sembrare quasi fastidiosa per i nerazzurri. Gli uomini di Conte, però, non possono permettersi altri passi falsi in una stagione che li sta vedendo sciupare molto, soprattutto in casa. La formazione di Mihajlovic, invece, spera che gli avversari siano distratti dall’impegno europeo per bissare il colpaccio dell’anno scorso. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Meazza’ in tempo reale.

Inter (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisin; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Bologna (3-4-2-1)

Skorupski; Medel, Tomiyasu, Danilo; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: