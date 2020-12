L’Inter deve guardarsi dal possibile assalto da parte del Manchester City, che vorrebbe riportare in Inghilterra Lukaku

Romelu Lukaku non si ferma. Anche stasera è arrivato il gol con cui l‘Inter di Antonio Conte ha sbloccato la partita contro il Bologna. La stagione del centravanti belga è partita come meglio non si poteva: le reti sono già 12, 8 in campionato e 4 in Champions League.

Calciomercato Inter, Jesus sul tavolo per arrivare a Lukaku

Le prestazioni di Lukaku non sono ovviamente passate inosservate. L’attaccante 27enne è un pupillo di Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente per la sua avventura in nerazzurro ma deve fare attenzione alle sirene provenienti dalla Premier League. Secondo quanto riportato da InterLive.it, dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci in merito ad un interessamento da parte di Pep Guardiola e del suo Manchester City.

I Citizens sono alla ricerca di un bomber che possa raccogliere l’eredità di Aguero e Lukaku sembrerebbe essere il nome giusto. Per strapparlo all’Inter sarebbe pronta un’offerta di 60 milioni di euro più il cartellino di Gabriel Jesus, che ha una valutazione di 55 milioni.

