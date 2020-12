Spezia-Lazio, Inzaghi: “Così si diventa grandi!”

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza, in vista della sfida della sua Lazio contro lo Spezia

La Lazio di Simone Inzaghi è chiamata a rialzare la testa dopo il ko interno in Serie A contro l’Udinese. Domani i biancocelesti se la vedranno contro lo Spezia: “Sappiamo che domani è una partita impegnativa, contro un avversario che gioca bene e viene da ottime prestazioni – riporta il sito ufficiale del club – Servirà una prova importante per battere una squadra di valore ed in salute. Oggi valuterò le condizioni di chi ha giocato a Dortmund e vedrò anche gli altri, contro lo Spezia dovremo trovare quelle motivazioni che in Europa abbiamo sempre avuto”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

ITALIANO – “E’ un ottimo allenatore – prosegue Inzaghi – ha dato alla sua squadra una grande organizzazione, dovremo essere bravi sapendo di avere davanti un undici che gioca un ottimo calcio. Per essere una grande squadra bisogna avere le motivazioni sempre alte, con testa e cuore: la partita più importante è sempre la prossima”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Bernardeschi ha detto no | Salta tutto

Serie A, probabili formazioni e diretta tv | Decima giornata di campionato