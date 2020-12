PSG, Jese verso la risoluzione: il club lo allontana dopo lo scandalo

L’ex talento del Real Madrid è coinvolto in uno scandalo che rischia di costargli la carriera

Sta per terminare anzitempo il terzo capitolo della storia di Jese Rodriguez al Paris Saint-Germain: il classe ’93, rientrato dal doppio prestito al Betis e allo Sporting Lisbona, si avvia verso la risoluzione anticipata del proprio contratto con il club francese. Acquistato nel 2016, Jese non è mai riuscito a imporsi e a mantenere le promesse dei tempi del Real Madrid e di recente, su autorizzazione del club parigino, è rientrato in Spagna per risolvere alcuni problemi personali, legati a uno scandalo sessuale.

PSG, Jese verso la risoluzione

In queste settimane, infatti, la vita di Jese sta facendo il giro della stampa spagnola: fulcro della vicenda sarebbe il tradimento della sua compagna, attualmente impegnata in un reality show al quale Jese è anche intervenuto poche sere fa, con l’obiettivo di tentare una riconciliazione in diretta.

Intanto il Paris Saint-Germain, stando a quanto riportato da ‘Le Parisien’, conferma che, pur volendo tenere separata la vita privata del giocatore da quella professionale, sta preparando la risoluzione del contratto. Accordo che sarebbe andato tra l’altro in scadenza a giugno del 2021. Una decisione figlia del fatto che le aspettative sul giocatore non sono state rispettate e che le ulteriori complicazioni sulla sua vita personale non gioveranno sicuramente a un’eventuale reintegro nella formazione titolare di Tuchel.

