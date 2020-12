Milan, Gazidis: “Siamo il club con il potenziale più alto d’Italia”

L’ad del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato al Web Summit 2020 sottolineando la crescita rossonera in campo e fuori

“Il Milan è il club con il più alto potenziale, all’interno della lega con il più alto potenziale, la Serie A, che sta ricevendo sempre più attenzioni da investitori stranieri e fondi di private equity che ne riconoscono il valore”. Così Ivan Gazidis ha parlato della crescita del club e del brand rossonero nell’ultimo periodo. L’ad ha parlato al Web Summit 2020, condividendo la visione del club di un modello sostenibile e vincente.

“Il settore del calcio ha una grande opportunità davanti a sé ed è quella del cambiamento. Per vincere le sfide del futuro post Covid, è arrivato oggi il momento di ripensare al modello di business, affinché sia sostenibile, per gettare fondamenta solide”. La proposta di Gazidis è quella di “Sviluppare un Financial Fair Play 2.0, adatto alle nuove esigenze del settore. Dobbiamo guardare al futuro con un’attitudine moderna e progressista: pensare al settore in modo molto nuovo, con mente aperta, investendo in innovazione, tecnologia, strutture all’avanguardia, esplorando nuove modalità di fruizione e distribuzione. Dobbiamo chiederci cosa vorranno i nostri tifosi tra 15 anni”.

Milan, Gazidis: “Strategia orientata al domani”

“La strategia del Milan è orientata al domani – ha proseguito il Ceo rossonero – Grazie alla stabilità economico-finanziaria garantita dalla proprietà, la Società ha messo in campo risorse, idee e una visione ben definita per portare avanti un progetto a lungo termine e con chiari obiettivi. Il Milan oggi è la squadra più giovane dei primi 5 campionati europei e con la media punti più alta. I risultati degli investimenti iniziano a vedersi anche sotto altri punti di vista. Il club ha rafforzato l’organizzazione puntando su eccellenze manageriali in diversi ambiti, sviluppato e digitalizzato figure chiave, come lo scouting e i big data management e avviato un processo di modernizzazione e digital transformation, per poter abbracciare tutti i 450 milioni di fan rossoneri in tutto il mondo”.

“La passione dei tifosi resterà invariata, ma i club sono chiamati a diventare delle media company innovative, orientate a nuovi mondi come l’entertainment, il lifestyle e la moda. Dobbiamo connettere globalmente, ma ingaggiare personalmente” ha concluso Gazidis.

