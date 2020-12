Momento delicato per il Real Madrid, tra la crisi della squadra del pericolante Zidane e il rinnovo di Sergio Ramos

Bufera al Real Madrid. Momento delicato per la squadra campione di Spagna, che rischia l’eliminazione dalla Champions League dopo il tonfo contro lo Shakhtar. Zidane è finito nuovamente nella ghigliottina della critica, anche se per il momento ha incassato la fiducia di Florentino Perez nonostante le insistenti voci su Pochettino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Juventus, dalla Spagna: Sergio Ramos via dal Real Madrid

Non c’è solo la questione Zidane a tenere banco alla ‘Casa Blanca’. Un’altra patate bollente è rappresentata dal futuro di Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giugno con il Real. Sembra ancora lontano l’accordo con il capitano e leader spagnolo, che nelle ultime settimane è stato accostato soprattutto a PSG, Juventus e Manchester United in caso di clamorosa rottura con Florentino. Dalla Spagna filtra un certo pessimismo sul matrimonio tra i ‘Blancos’ e il nazionale spagnolo: “Credo che Sergio Ramos lascerà il Real Madrid“, si è lasciato scappare Capi, allenatore ex ex bandiera del Betis, intervenendo alla trasmissione ‘El Chiringuito TV’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la scelta di Sergio Ramos | Rottura a sorpresa