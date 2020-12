Nuovo stop per Demiral dopo il match contro la Dinamo Kiev. Pirlo perderà il difensore per almeno quattro gare tra campionato e Champions

Nuova tegola per la Juventus e Andrea Pirlo. Si è fermato nuovamente Merih Demiral, uscito acciaccato dall’ultimo match di Champions League vinto dai bianconeri contro la Dinamo Kiev. Ieri è arrivato il comunicato del club campione d’Italia, con il turco ex Sassuolo che accusa una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Juventus, Demiral ancora infortunato: le partite che salterà

Un nuovo stop per il 22enne difensore che lo toglierà sicuramente dal derby di sabato contro il Torino, oltre al match di coppa con il Barcellona e alla trasferta contro il Genoa. Demiral farà dei nuovi controlli tra dieci giorni e difficilmente ci sarà nel turno infrasettimanale di campionato con l’Atalanta del 16 dicembre. Qualche possibilità in più più tre giorni più tardi per il Parma, altrimenti il suo rientro potrebbe slittare all’ultima sfida prima della sosta natalizia all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Bonucci, de Ligt e Danilo saranno costretti agli straordinari, con Pirlo che potrebbe confermare nel gruppo anche il baby Dragusin, che mercoledì in Champions ha fatto il suo esordio in prima squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo sotto esame | Sostituto top e due colpi in A