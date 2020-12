Inter-Bologna, Mihajlovic: “Lukaku si ferma sul ring” | Scoppia la bomba

Sinisa Mihajlovic ha parlato alle porte di Inter-Bologna. L’allenatore si mostra assolutamente scatenato in conferenza stampa

Sinisa Mihajlovic è incontenibile verso la partita di Serie A tra Inter e Bologna in programma domani sera. L’allenatore sottolinea le straordinarie qualità dei nerazzurri e in particolare di Romelu Lukaku: “Non sarei riuscito a fermarlo. E’ più forte, veloce, più grosso di me. Magari avrei potuto fermarlo sul ring, ma nel campo di calcio e senza colpi proibiti non avrei saputo come fare”. Il tecnico parla poi della tradizione positiva a San Siro contro l’Inter: “Si dice che non c’è due senza tre. Vedremo domani se è così o se è un’eccezione che conferma la regola“.

Inter-Bologna, Mihajlovic e la caccia alla talpa

Il tecnico del Bologna si sofferma anche in maniera piuttosto netta sull’eventuale talpa in rosa, dopo aver ravvisato fuga di notizie. Scoppia la bomba in casa rossoblù, le dichiarazioni: “Non cambio assetto tattico. Ho provato solo per vedere chi va a parlare con i giornalisti. Voglio capire chi parla con loro, se lo trovo l’attacco al muro, ve lo giuro. Sto indagando. Se trovo chi lo fa per mezzo voto in più, non sapete quello che gli faccio”.

