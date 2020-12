Alla ricerca di rinforzi difensivi, Bologna e Roma hanno orientato i propri radar in Sudamerica, in casa River Plate

Ottenuto il primo posto nel Girone A dell’Europa League, la Roma potrà concentrarsi sulle sfide di campionato, affidandosi alle seconde linee nella partita contro il Cska Sofia di giovedì. Nonostante le buone risposte ricevute dai non titiolarissimi in campo internazionale, Paulo Fonseca spera nell’arrivo di qualche rinforzo a gennaio. Una delle priorità è sicuramente il reperimento di un esterno destro, ruolo per cui i giallorossi potrebbero entrare in rotta di collisione con il grande ex, Walter Sabatini. Secondo il giornalista di ‘Radio Continental’, Sebastian Srur, infatti, il Bologna ha messo nel mirino Gonzalo Montiel. Stando ad ‘asromalive.it‘, di recente c’è però da registrare anche un ritorno di fiamma del club giallorosso.

