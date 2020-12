Radar italiani puntati sull’attaccante esterno Orozco, diciottenne del Lanus già protagonista in campo internazionale

Con quattro gol in dodici partite con l’Argentina Under 17, Franco Orozco ha calamitato su di sé le attenzioni delle big argentine, ma non solo. Reduce dai primi gol da professionista con la maglia del Lanus, l’attaccante 18enne ha realizzato una doppietta negli ottavi di finale di Coppa Sudamericana contro il Bolivar, confermandosi come uno dei profili argentini più interessanti. Al punto che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, già da alcune settimane diversi club di Serie A hanno dato mandato ai propri emissari in Argentina di chiedere informazioni sull’esterno offensivo. Di piede destro e dotato di una buona tecnica, Orozco ama partire dalla sinistra per tagliare verso il centro, con o senza palla. Dopo la cessione di Valenti al Parma, il club argentino potrebbe donare un altro giocatore all’Italia.

